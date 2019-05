Amerikaanse staat Alabama neemt wet aan die bijna alle abortussen verbiedt

Zelfs bij een zwangerschap die is ontstaan na verkrachting of incest is abortus verboden. Een abortus is alleen nog toegestaan als het leven van de vrouw in gevaar is. De Republikeinse gouverneur van Alabama Kay Ivey moet de wet nog ondertekenen. Hij staat bekend als fel tegenstander van abortus. Dit schrijft onder meer de Washington Post.

Er zijn steeds meer Amerikaanse staten die een strenge abortuswet invoeren. Zo is het in de staten Iowa en Georgia bijvoorbeeld verboden om abortus te plegen als de hartslag van de foetus te horen is, wat al zes weken na bevruchting kan zijn. Veel vrouwen weten op dat moment nog niet dat ze zwanger zijn.

Als gevolg van de strenge abortuswetten zullen vrouwen die hun ongewenste zwangerschap toch willen afbreken zich vaker gaan wenden tot gevaarlijke methodes, aldus tegenstanders.