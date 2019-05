Drama in Britse Sheffield: twee tieners dood en vier kinderen in ziekenhuis

Ze werden samen met vier andere kinderen gewond uit hun huis gehaald. De tieners overleden in het ziekenhuis. De andere kinderen zijn niet in levensgevaar. De politie heeft een 37-jarige man en een 34-jarige vrouw gearresteerd. Zij worden verdacht van moord.

De vier kinderen zouden met vergiftigingsverschijnselen naar het ziekenhuis zijn overgebracht. Dit meldt de Britse krant The Sun. Dat de slachtoffers zouden zijn vergiftigd is nog niet door de politie bevestigd. De twee tienerjongens overleden in het ziekenhuis nadat er nog in allerijl geprobeerd was hen te reanimeren. Kort voordat de tieners overleden, hadden zij nog aan een vriend laten weten dat ze niet naar school zouden komen omdat ze ziek waren. Geschrokken buren zagen later hoe een van de jongens op een brancard naar buiten werd gebracht en ambulance-medewerkers hem probeerden te reanimeren. De vier andere kinderen waren bij bewustzijn en hadden geen levensbedreigende verwondingen,aldus de krant. Het gaat om twee meisjes (drie jaar en zeven maanden) en twee jongetjes (tien en elf jaar).