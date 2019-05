Commandant Amsterdamse brandweer moet weg

De commandant van de Amsterdamse brandweer Leen Schaap moet het veld ruimen voor ‘een nieuw gezicht’. Volgens het Parool is dit geheel tegen de zin van Schaap zelf in.

Leen Schaap werd in 2016 door de toenmalige burgemeester Van der Laan aangesteld om de wittemannencultuur in de kazernes moest verbreken. Daarnaast moest hij het racisme en seksisme binnen de hoofdstedelijke brandweer een halt toe roepen.

Schaap had zich in de korte tijd niet geliefd gemaakt bij de brandweerlieden. Bij het minste of geringste vermoeden van wangedrag werd er door hem ingegrepen. Laatst werd er nog een brandweerman ontslagen omdat hij al 20 jaar lid was van de Hells Angels.

De nieuwe burgermeester Femke Halsema wil Schaap vervangen door iemand ‘met een andere dynamiek’.