Brits jongetje (6) valt uit metershoge achtbaan

Foto: Printscreen / YouTube / Looping Lee Theme, Roller Coaster and more

In een pretpark in Groot-Brittannië is donderdag een zesjarig jongetje uit een metershoge achtbaan (de Twister rollercoaster) gevallen.

De jongen is per trauma-helikopter naar een ziekenhuis overgebracht. Dit meldt de Daily Mail donderdag. De krant spreekt van een 'horrorongeluk' dat plaatsvond in het attractiepark Lightwater Valley in het noorden van Groot-Brittannië.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet helemaal duidelijk, maar hoogstwaarschijnlijk is de jongen uit zijn veiligheidsgordels geraakt, mogelijk omdat hij te klein was. De mensen beneden in de rij zagen de jongen uit het karretje hangen en daarna naar beneden vallen. Ze schreeuwden naar de attractiebeheerder dat hij een noodstop moest maken.

Omstanders snelden meteen naar het gevallen kind toe. Hij was wonderwel nog bij zinnen en verkeert niet in levensgevaar. De Britse politie onderzoekt de oorzaak van de val.