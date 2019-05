Goed nieuws voor Harry Potterfans: J.K. Rowling is bezig met vier nieuwe boeken

Dit heeft de uitgever achter de populaire Potter-serie, Pottermore, donderdag bekendgemaakt. Pottermore Publishing komt met vier korte eBooks, een non-fictie-serie genaamd: Harry Potter : A Journey Trough. De eerste twee titels zijn ook al bekend. Het eerste boek heet A Journey Through Charms and Defence Against the Dark Art. En boek twee heet Harry Potter: A Journey Through Potions and Herbology.

De nieuwe reeks gaat terug in de tijd en leert de fans meer over de traditionele folklore en magie, die de basis vormden voor de originele Harry Potter-verhalen. In de nieuwe reeks zal ook de Hogeschool voor Hekserij en Hokus Pokus, bekend als Zweinstein, een grote rol spelen.

Na de eerste twee e-books volgen nog Harry Potter: A Journey Through Divination and Astronomy en Harry Potter: A Journey Through Care of Magical Creatures. Vanaf 27 juni zijn de eerste twee boeken te koop.