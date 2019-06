Lesbische vrouwen mishandeld omdat zij niet wilden zoenen

In de vroege uren van 30 mei j.l. zijn de 28-jarige Melania Geymonat en 29-jarige Chris in een Londense nachtbus mishandeld omdat ze weigerden te zoenen. Dit meldt de BBC.

De beide vrouwen werden in de bus omsingeld door jongeren. Deze wilden dat zij gingen zoenen, zodat zij konden toekijken. Nadat zij dit weigerden, werden de beide vrouw zwaar mishandeld. Zij moesten worden behandeld in een ziekenhuis aan verwondingen in het gelaat.

De Londense politie heeft vier mannelijke tieners aangehouden in de leeftijd tussen de 15 en 18 jaar. Tegenover de BBC zegt Chris: ‘Ik was en ben nog steeds boos, het was eng, maar dit komt vaker voor.’