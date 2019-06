Nederland haalt kinderen IS-strijders terug

Er zijn zondag twee weeskinderen van IS-families aan een Nederlandse delegatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken overgeleverd. Dat vond plaats in het door Koerden gecontroleerde noordoostelijk deel van Syrië. Dit meldt een hooggeplaatste functionaris van de autonomische Koerdische regio op Twitter, zo schrijft onder meer het AD.

De hoge functionaris, Abdulkarin Omar, is feitelijk de Koerdische minister van Buitenlandse Zaken. Er zouden bij de overdracht ook 12 Franse weeskinderen IS-strijders zijn overgedragen aan een Franse delegatie, zo laten Omar en Franse persbureau AFP weten. De overdracht zou hebben plaatsgevonden in het vluchtelingenkamp Ain Issa.

Welke twee kinderen Nederland teruggehaald heeft, is nog niet officieel bekendgemaakt. Wel is bekend dat er eerder dit jaar in Ain Issa twee Nderlandse kinderen verbleven. Dat waren kinderen (2 en 4 jaar oud) van de Nederlandse Syriëgangster Karenia J. (31) uit Zwolle. Zij overleed dit jaar door ondervoeding en ziekte. Haar man, de Belgische jihadist Jamal El K., overleed al eerder. Een andere vrouw in het Koerdische detentiekamp nam de kinderen onder haar hoede. Sinds het overlijden van Karenia probeert haar familie met behulp van een advocaat de kinderen naar Nederland te krijgen.

In de overvolle detentiekampen in Noord-Syrië zitten duizenden IS-vrouwen en hun kinderen opgesloten, hun mannen zitten in Koerdische gevangenissen.