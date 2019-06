Duits onderzoek psychoactieve stoffen leidt naar Nederlandse verdachten

Naar aanleiding van een rechtshulpverzoek uit Duitsland zijn vorige week in Nederland en Kroatië vier Nederlanders aangehouden die betrokken zouden zijn bij de grootschalige levering van psycho-actieve stoffen, in de volksmond wel designerdrugs genoemd, aan vele afnemers in met name Duitsland. Aan de aanhoudingen ging een onderzoek van 1,5 jaar vooraf in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen en Nederland.

In Nederland leidde het Duitse onderzoek en de rechtshulpverzoeken van Duitsland in de richting van in ieder geval vier Nederlanders die met een ingenieus systeem van postlevering, aan duizenden Duitse afnemers de drugs leverden. Dit ging om minimaal 15.000 zendingen. Van deze vier heeft Duitsland de overlevering gevraagd. Dinsdag 5 juni werden twee van hen, een 65-jarige Amsterdammer en een 66-jarige man uit Huizen aangehouden. Twee Amsterdammers van 26 en 31 werden in Kroatië aangehouden. Drie van hen zitten in detentie, de vierde is door de rechter-commissaris onder voorwaarden, onder andere een meldplicht, op vrije voeten gesteld. Hij blijft verdachte en kan worden overgeleverd aan Duitsland.

Actiedag

Tijdens de actiedag dinsdag 5 juni is door zo’n 125 politiemensen op twaalf plaatsen (Amsterdam, Amstelveen, Almere, Diemen, Badhoevedorp, Utrecht, Apeldoorn, Huizen, Hoofddorp en Steenbergen) gezocht naar onder andere drugs en vermogensbestanddelen. Daarbij werden onder andere in een loods in Almere kilo’s pillen en poeder in beslag genomen. Elders werd een bedrag van 40.000 euro gevonden en in beslag genomen.

Designerdrugs zijn populair in het uitgaanscircuit. Psycho-actieve stoffen zijn stoffen die vaak niet direct onder de Opiumwet vallen.