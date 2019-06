Turkse Nederlander opgepakt voor drugshandel in Spanje

Na een uitgebreid onderzoek heeft de Spaanse politie een netwerk van drugssmokkelaars opgerold in de regio Galicië. Volgens Spaanse media zou de Turks-Nederlandse Sadullah U. zijn aangehouden. Hij wordt betiteld als ‘koning van heroïne’.

Bij zijn aanhouding had U. zeven kilo heroïne in zijn Audi A3 waar hij naar verluidt praktisch in woonde. Naast U. werden nog eens 16 andere personen aangehouden.

Volgens de NOS werd U. twee keer eerder aangehouden voor drugshandel. De laatste keer was in 2008. Toen werd er op een jacht meer dan 300 kilo drugs gevonden. De grootste vangst die de Spaanse politie ooit deed.