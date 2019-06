Uruguay en Argentinië getroffen door stroomstoring

De storing begon in de vroege ochtend. Stroomleverancier Edesur Argentina meldt dat nog niet bekend is waar de storing door is veroorzaakt.

In de landen zijn treinen op sporen tot stilstand gekomen en zorgt het voor chaos op kruispunten in drukke steden. Inwoners van delen van Argentinië zouden vandaag naar de stembus gaan voor lokale verkiezingen. De stroomstoring heeft mogelijk ook invloed op het stemmen.

In beide landen wonen gezamenlijk zo'n ongeveer 48 miljoen mensen.