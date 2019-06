Trump zet als eerste Amerikaanse president voet op Noord-Koreaans grondgebied

Trump zette als eerste zittende president ooit voet op Noord-Koreaans grondgebied. Dit melden meerdere media zondag.

Trump is in Zuid-Korea. Vandaaruit kwam hij samen met de Zuid-Koreaanse president Moon-Jae-in naar de gedemilitariseerde zone tussen de Korea's om Kim de hand te schudden. Daar poseerden ze ook voor de pers. Tijdens dat de twee leiders elkaar de hand schudden, nodigde Kim Trump uit om de grens over te stappen. Daar ging Trump op in en zette 20 stappen in Noord-Korea, aldus CNN. Daarna stapten beide leiders Zuid-Korea binnen, waar Trump Kim uitnodigde om naar het Witte Huis te komen. Kim mag van Trump zelf het moment bepalen. Het is niet duidelijk of de Noord-Koreaanse leider de uitnodiging accepteert.In het Vredesgebouwvlakbij de grens, spraken Trump en Kim Jong-un nog een uurlang achter gesloten deuren met elkaar. Bij het gesprek was ook de Zuid-Koreaanse president aanwezig.

Na de gesprekken met Kim zei Trump:'De bijeenkomst was heel goed, heel sterk. We zullen zien wat er kan gebeuren.' Trump liet weten dat beide partijen teams zouden opzetten om vastgelopen gesprekken over het nucleaire programma van Noord-Korea los te trekken.