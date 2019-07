Politie schiet verwarde man dood

De politie in Antwerpen heeft dinsdag aan het einde van middag een verwarde man doodgeschoten die een andere man met een mes had verwond.

In de middag zou de moeder van de verwarde man de hulpdiensten hebben gebeld omdat zij zich zorgen maakte over haar zoon. Bij aankomst van de politie waren zij volgens De Standaard getuige van een vechtpartij waarbij een mes gebruikt werd. Hierop heeft een agent de verwarde man in zijn buik geschoten. De man overleed op de plaats van het incident aan de gevolgen van zijn verwonding.

De politie heeft de omgeving afgezet voor sporen onderzoek. Omdat een agent van de lokale politie van Antwerpen heeft geschoten, doet de federale gerechtelijk politie een onderzoek.