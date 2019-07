Man steekt baby met mes en springt van 5e etage van appartement

In Duitsland heeft een man zaterdag net voor middernacht een baby gestoken en is vervolgens van het balkon van de 5e etage gesprongen en daarbij om het leven gekomen. De baby liep door de messteken ernstige verwondingen op.

Rostock

Het drama deed zich voor in de plaats Rostock in het district Dierkow. De man drong even daarvoor het appartement op de vijfde etage binnen waar op dat de een 18-jarige vrouw was samen met de baby van drie maanden oud.

Dreigen baby naar beneden te gooien

De man pakte de baby en liep naar het balkon waar hij dreigde om de baby naar beneden te gooien. Toen gealarmeerde politieagenten de man op het balkon wilden overmeesteren, klom hij over de borstwering van het balkon sprong naar beneden.

Baby geopereerd

De baby is door trauma-artsen ter plekke gestabiliseerd en daarna onmiddellijk naar het Universitair Ziekenhuis in Rostock overgebracht waar het direct werd geopereerd.