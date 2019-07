Schutter doodt in Californië zeker drie mensen tijdens foodfestival, 15 mensen raakten gewond

Onder de doden is ook een jongetje van zes jaar, zo weet het AD. De schutter is uiteindelijk door agenten doodgeschoten.

Het foodfestival was bijna afgelopen toen de man rond 17.30 uur lokale tijd begon te schieten. De politie houdt er rekening mee dat er mogelijk nog een tweede dader is en is naar hem op zoek. Een getuige laat aan NBC Bay Area weten dat ze een witte an zag, die een geweer gebruikte die drie tot vier schoten per seconde kon lossen. Ze zag hem in alle richtingen schieten.