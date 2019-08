Recordvangst in Duitsland, bijna 4,5 ton coke ter waarde van 1 miljard euro

De douane van Hamburg heeft twee weken geleden een recordvangst van 4.500 kilogram cocaïne aangetroffen in een zeecontainer op een containerschip in de haven van Hamburg. Dit heeft de douane vrijdag bekendgemaakt.

1 miljard euro

'De enorme hoeveelheid in beslag genomen cocaïne vertegenwoordigt een straatverkoopwaarde van bijna 1 miljard euro', aldus de douane. De pakketten met coke zaten verborgen in 211 sporttassen. De enorme hoeveelheid coke is reeds vernietigd.

Sojabonen

Volgens de documenten die bij de container horen zou deze sojabonen uit Montevideo moeten bevatten maar toen de douanebeambten van het Hauptzollamt Hamburg de deuren openden, stonden ze tegenover 211 zwarte en blauwe sporttassen.

Grootste vondst in Duitsland

Het is de grootste cocaïnevondst die de Duitse veiligheidsinstanties ooit hebben gedaan. In 2017 zorgden drie douane-inspecties in de haven voor een totaal van 3.700 ton cocaïne.