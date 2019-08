Tiener (17) verdacht van poging moord na gooien jongetje (6) van 10 hoog

Zondagmiddag heeft de politie in Londen een 17-jarige jongen gearresteerd nadat een kind van 6 jaar van de 10e verdieping van het Tate Modern museum was gegooid. Dit meldt de politie zondag.

Uitkijkplatform

De politie kreeg zondag rond 14.40 uur meerdere meldingen dat er een jong kind vanaf het uitkijkplatform op de tiende verdieping van de Tate Modern in Bankside was gegooid. Agenten gingen samen met collega's van London Ambulance Service ter plaatse,.

Slachtoffer op dak 5e verdieping

Het zes jaar oude slachtoffer werd gevonden op een dak op de vijfde verdieping. Hij werd ter plaatse behandeld en naar het ziekenhuis gebracht per helikopter. De toestand van de jongen is kritisch. Zijn familie werd opgevangen door de politie.

17-jarige verdachte

Een 17-jarige man was bij het publiek gebleven op het uitkijkplatform op de tiende verdieping. 'Niets wijst erop dat hij een bekende is van het slachtoffer. De tiener werd gearresteerd door politieagenten op verdenking van poging tot moord en in politiehechtenis genomen. Een aantal burgers heeft getuigenverklaringen afgelegd bij de politie.