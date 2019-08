Nederlander in Turkije overleden bij jeep-ongeluk

In Turkije is volgens Turkse media een Nederlander omgekomen tijdens een excursie met een jeep.

Het ongeluk zou in de buurt van de Zuid-Turkse badplaats Alanya hebben plaatsgevonden. Dit meldt de Telegraaf woensdagavond. Bij het ongeval zouden drie andere Nederlanders gewond zijn geraakt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan het ongeval nog niet bevestigen.

Het was dinsdagmiddag rond 15.00 uur dat de open jeep op weg was naar het 400 meter hoog gelegen Sapadere Canyon. Het voertuig tuimelde van een klfi van ongeveer 20 meter hoog het ravijn in, waarbij de jeep onderste boven terechtkwam, aldus de krant.

Volgens Trukse media zou de Nederlander een fatale klap tegen zijn hoofd hebben opgelopen. Er raakten nog acht personen gewond: twee Russische toeristen, twee toeristen uit Litouwen en vier Turken. Ze moesten in het ziekenhuis worden opgenomen. Vijf van hen zijn er ernstig aan toe.