Nederlandse jongen dood gevonden in ravijn Spaanse Pyreneeën

In de Spaanse Pyreneeën is een Nederlandse jongen door Spaanse brandweerlieden dood teruggevonden in een ravijn. Dit heeft de Spaanse politie bevestigd, zo melden meerdere media vrijdag.

Zijn ouders hadden donderdagavond zijn verdwijning gemeld. De jongen was met zijn ouders op vakantie. Zij verbleven op Camping La Mola in Espot. De ouders van de jongen gingen donderdagavond een wandeling maken. De jongen had geen zin om mee te gaan en bleef achter op de camping. Toen zijn vader en moeder terugkwamen, was de jongen weg. Toen de ouders hun zoon niet konden vinden, werden de hulpdiensten ingeschakeld. Er werd door de lokale politie en brandweer direct een grote zoekactie op touw gezet, maar toen er rond 04.00 uur 's nachts nog geen spoor van de jongen te bekennen was, werd de zoektocht tijdelijk gestaakt.

Vrijdagochtend werd de zoektocht hervat en werd ook een speciale zoekhelikopter ingezet. Die vond rond 08.30 uur het lichaam van de jongen uiteindelijk in een ravijn niet ver van de camping. De Spaanse politie gaat uit van een ongeluk, maar om uit te zoeken wat er precies is gebeurd, wordt autopsie op het lichaam verricht. Het lichaam is daarvoor overgebracht naar het forensisch instituut in La Seu d'Urgell.