Brand in België kost twee brandweermannen het leven

In België in de plaats Beringen zijn twee brandweermannen omgekomen bij een hevige brand in een leegstaand pand.

Bij de brand raakten ook vier brandweerlieden gewond. Het leegstaande pand in de Koolmijnlaan in Beringen vatte zaterdag vroeg in de morgen vlam. Tijdens de bluswerkzaamheden stortte het pand in en na het blussen werden de slachtoffers levenloos door hun collega's teruggevonden. De twee omgekomen brandweermannen zijn 37 en 42 jaar oud en hebben allebei een gezin. De andere brandweerlieden die gewond raakten, hadden vooral rookvergiftiging opgelopen.

Het Belgisch-Limburgse Beringen ligt 45 km onder Valkenswaard. De dood van de brandweerlieden is ook in Nederland hard aangekomen, zo schrijft RTL Nieuws. De brandweer in Roermond noemt de gebeurtenis op Facebook een 'onbeschrijflijk verdriet'. Verder schrijft Brandweer Roermond op Facebook: 'We willen onze steun betuigen aan de collega's van Hulpverleningszone Zuid West Limburg in deze tragische gebeurtenis. Mensen die de hoogste prijs betaalden tijdens het helpen van anderen.'

Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand.