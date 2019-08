Nederlandse vrouw slachtoffer van groepsverkrachting in Spanje

Ze zou in Blanes in de nacht van zaterdag op zondag door drie mannen verkracht zijn. Dit meldt de Spaanse krant Diari de Girona. Volgens de krant gaat het om drie Cubanen. Twee jongens van 19 jaar en een man van 54 jaar.

De mannen werden aangehouden, maar mochten na het betalen van een borgsom weer gaan. Hun paspoort moesen ze inleveren, zo kunnen ze het land niet uit. En het is de mannen verboden om in de buurt van het slachtoffer te komen.

De vrouw zou zowel in een park als in een appartement zijn verkracht. Mogelijk kende de vrouw een van de verdachten. De vrouw heeft de politie gebeld en is overgebracht naar een ziekenhuis. Het is nog onduidelijk of de vrouw al langer in Blanes woonde of daar op vakantie was. Blanes ligt aan de Costa Brava.