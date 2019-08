Vrouw met kind op de arm doodgeschoten in Malmö

Maandagochtend is in Malmö een vrouw op straat doodgeschoten terwijl zij een kind op de arm had. Dit meldt de Zweedse politie maandag.

Peuterspeelzaal

Het schietincident gebeurde in de ochtend even voor 10.00 uur op de Sergelsväg vlakbij peuterspeelzaal Ribersborg. De 30-jarige vrouw werd op straat aangetroffen door de hulpdiensten zij was geraakt en zwaargewond en is ter plaatse overleden. Naast haar lag het kind dat niet geraakt was maar wel gewond was geraakt door de val. Het kind en nog een persoon die gewond is geraakt zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Zij zijn beide buiten levensgevaar.

Verdachte met vuurwapen

De politie heeft beelden gekregen van een getuige die een gemaskerde verdachte heeft gefilmd die hard weg rent met een vuurwapen in zijn rechterhand. Volgens de politie zijn er veel getuigen. De politie hoopt dan ook dat hun verklaringen er toe zullen leiden dat de dader wordt gevonden.