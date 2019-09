Zwarte panter sluipt over Franse daken

Op de daken bij verschillende huizen liep een jonge zwarte partner. Dit meldt onder meer de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. Toen het verdwaalde dier bij een raam naar binnen ging, kon het worden gevangen.

De zwarte panter wandelde op haar gemak over dak. Na een uurtje rondslenteren kon het dier via een openstaand raam een appartement binnendringen. Inmiddels waren de politie en de brandweer gewaarschuwd. Er werd een dierenarts ingeschakeld om het dier met een pijltje te verdoven. Toen dat gelukt was, kon de panter worden gevangen.

Het appartement waar het dier naar binnen was gegaan, is hoogstwaarschijnlijk het privéapppartement vanwaaruit het dier ook ontsnapt is. Het is echter verboden om een panter als huisdier te houden. De panter is overgedragen aan de Franse dierenbescherming en zal binnenkort naar een dierentuin verhuizen.