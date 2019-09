Manneken Pis niet naakt op nieuwe versie Monopoly Brussel-editie

Verder is het spel helemaal aangepast aan de stad Brussel. In de nieuwe versie van het spel is de Nieuwstraat niet meer de duurste, maar moet het meeste betaald worden voor het Koninklijk Paleis. Daarnaast kan men in de nieuwe versie historische en moderne bezienswaardigheden kopen.

Van de Amerikanen mag er onder geen beding een naakte Manneken Pis op de doos, ook niet toen men vertelde dat het cultureel erfgoed is.