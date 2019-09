Celstraf voor gijzeling met wapen op begraafplaats Leusden

Een 32-jarige man uit Woudenberg die in februari van dit jaar zijn ex-partner van haar vrijheid heeft beroofd is veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. De man dwong de vrouw op een begraafplaats in Leusden mee te lopen en heeft haar anderhalf uur gegijzeld.

Geladen wapen

De vrouw bezocht op 24 januari de begraafplaats. Bij de politie heeft ze verklaard dat ze op een gegeven moment haar ex-partner hoorde roepen. Terwijl hij op haar afrent heeft zij een kennis gebeld, die heeft vervolgens de politie gealarmeerd. De man had een revolver bij zich en met dit wapen heeft hij haar gedwongen om mee te lopen. Terwijl hij haar onder schot hield heeft hij meerdere keren gezegd dat hij zou gaan schieten. Ook dreigde hij zichzelf van het leven te beroven. Agenten hebben twee dagen later, op aanwijzing van de vrouw, het wapen gevonden. Het wapen was geladen en lag in een berg met zand. Ook is een zogenoemd peilbaken onder de auto van de vrouw gevonden, hiermee kon de man de vrouw volgen en wist hij dus dat ze op dat moment op de begraafplaats aanwezig was.

Ongeloofwaardige verklaring verdachte

Volgens de verdachte heeft hij de vrouw niet met het wapen bedreigd. Er vond wel een confrontatie plaats op de begraafplaats, maar hij heeft het wapen voor de confrontatie al weggegooid. Naar eigen zeggen omdat hij bang was dat het gesprek met zijn ex-partner uit de hand zou kunnen lopen. De rechtbank gelooft dit niet. De verklaring van het slachtoffer is geloofwaardig en vindt bovendien steun in het dossier.

Strafmaat

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank er in strafverzwarende zin rekening mee dat het wapen geladen teruggevonden is door de politie. Ook is de man eerder voor bedreiging, een soortgelijk strafbaar feit, veroordeeld en wordt het risico op herhaling ingeschat als hoog. De straf wijkt af van de eis van de officier van justitie omdat de rechtbank niet wettig en overtuigend bewezen acht dat de man de vrouw al eerder heeft bedreigd. Ook legt de rechtbank geen contactverbod op omdat de vrouw zelf weer contact heeft gezocht met haar ex-partner.