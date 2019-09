Bende overvalt groep Nederlandse vrijwilligers in Oeganda

In Oeganda is woensdagnacht (lokale tijd) een groep van elf Nederlandse vrijwilligers op gewelddadige manier aangevallen en beroofd.

Acht mannen drongen in de hoofdstad Kampala het huis binnen waar de vrouwen verbleven. Een van de vrijwilligers raakte zwaargewond. Ze is inmiddels buiten levensgevaar, zo bericht de Telegraaf, maar ligt nog in het ziekenhuis. In totaal raakten drie beveiligers gewond.

De acht mannen braken rond 04.00 uur 's nachts in bij de woning. Daarbij sloegen ze eerst twee bewakers in elkaar. Die werden zwaargewond vastgebonden. Vervolgens klom de groep overvallers via een raam naar binnen waar de Nederlandse vrouwen lagen te slapen. De bewakers zijn niet meer in levensgevaar, maar zijn er wel slecht aan toe. Dit meldt het AD op basis van Oegandese berichtgeving.

Buitenlandse Zaken heeft de overval bevestigd en laat weten dat alle betrokken Nederlanders consulaire bijstand krijgen.

De overvallers wisten acht laptops, negen telefoons, juwelen en een onbekend bedrag aan cash geld buit te maken. Van de daders ontbreekt nog ieder spoor.