Terreuraanslag met vrachtwagen in Limburg

Bestuurder gearresteerd

Het incident gebeurde rond 17.20 uur op de Schiede. De politie heeft de bestuurder van de vrachtwagen gearresteerd. De politie is een groot onderzoek gestart om te achterhalen wat er precies is gebeurd.

Speculaties

De politie waarschuwt op dit moment voor speculaties. 'Het onderzoek zal eerst moeten worden afgerond om te kunnen bepalen of het hier om een ongeval gaat of dat er opzet in het spel is', aldus de politie. De bestuurder van de vrachtwagen zal worden gehoord. Volgens een aantal Duitse kranten en nieuwssites zou de vrachtwagen zijn gestolen. Ook dit zal door de politie worden onderzocht.

Update dinsdag

De politie sluit niet uit dat de man, die maandagavond met een vrachtwagen inreed op voor het stoplicht wachtende personenauto's, mogelijk toch een terroristisch motief had.

Vrachtwagen 'gecarjacked'

De man, een 32-jarige Syrische burger uit het district Offenbach, wordt er van verdacht om 17.18 uur een vrachtwagenchauffeur uit zijn wagen te hebben getrokken en vervolgens zelf achter het stuur is gekropen en 7 personenauto's heeft geramd. Hierbij raakten in totaal 8 personen, waaronder de verdachte zelf, lichtgewond.

Gearresteerd

De verdachte werd direct ter plaatse gearresteerd door verschillende federale politieagenten die toevallig in de buurt van de plaats van het misdrijf waren en vervolgens overgedragen aan de politie. De verdachte is dinsdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Forensisch onderzoek en huiszoekingen

In de loop van het onmiddellijk ingestelde onderzoek werden de vrachtwagen en de betrokken voertuigen bewaakt. Deze zijn onderzocht door de forensische rechercheurs. Daarnaast heeft de politie maandagavond twee appartementen in de wijk Offenbach en in de wijk Limburg-Weilburg doorzocht. Daarbij zijn ondermeer mobiele telefoons, USB-sticks en ander bewijsmateriaal veiliggesteld.