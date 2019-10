Koningspaar opent afvalwaterzuiveringspilot in New Delhi

Koning Willem Alexander en Koningin Màxima hebben vandaag de kraan geopend van een nieuwe proefinstallatie om vervuild afvalwater in Indiase drains te zuiveren. De drains in de megastad New Delhi fungeren als open riolen, wat zorgt voor gezondheidsproblemen, stank en vervuiling van de rivier waar zij op lozen.

Wetenschappers van de TU Delft ontwikkelen samen met Indiase partners technologieën voor schoon water.

Waterzuivering

De extreem vervuilde Barapullah Drain is één van de grootste open riolen van New Delhi. Elke dag stroomt het rioolwater van drie miljoen huishoudens onbehandeld de Yamuna rivier in, die een stukje verderop voor andere processen zoals irrigatie en industrie nodig is. Merle de Kreuk: “Uiteindelijk loopt de Yamuna over in de Ganges waar we de beelden allemaal van kennen. Een zeer vervuilde Ganges is een bedreiging voor de gezondheid van iedereen die van dat water afhankelijk is”.

Samenwerken met India

Met de openingshandeling werd de tweede fase van het multidisciplinaire samenwerkingsprogramma LOTUS-HR ingeluid. Nederlandse en Indiase partners ontwikkelen binnen dit programma robuuste technologieën om afvalwater lokaal te zuiveren en grondstoffen terug te winnen om deze ook lokaal in te zetten, met uitgebreide aandacht voor de gezondheidsaspecten hiervan. Programmaleider en onderzoeker professor Merle de Kreuk ziet grote meerwaarde in de Nederlands-Indiase samenwerking. “India is een hoogtechnologisch land met een rijke kennis. Helaas wordt een groot deel van het afvalwater in India niet gezuiverd en ontbreekt afvalwater-infrastructuur in de snel groeiende steden. De Indiase kennis over de specifieke problematiek in combinatie met de Nederlandse integrale aanpak vullen elkaar mooi aan, met name ook door onze ervaring om samen met universiteiten en bedrijven tot innovatie te komen; dat bestaat in India nog niet op die manier”.