Met uzi-geweer bewapende man steelt ambulance en rijdt mensen aan in Oslo

Dinsdag heeft een met een uzi-geweer bewapende man aan het begin van de middag een ambulance gestolen in Oslo en is vervolgens op mensen ingereden. Dit melden de Noorse media dinsdag.

Gewonden

Bij de aanrijding raakte een ouder echtpaar gewond en ook een moeder met kinderwagen met daarin een tweeling van 7 maanden oud. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis overgebracht. De tweeling raakte lichtgewond.

Man (32) gearresteerd

De politie heeft op de ambulance geschoten toen deze door de bewapende man werd gestolen en wegreed maar hij werd niet geraakt. De politie slaagde er in om de ambulance klem te rijden en de man uit de ambulance te halen en te arresteren.

Het gaat om een 32-jarige man uit Oslo die bij de politie bekend is. Hij bleek een uzi-machinepistool en een geweer bij zich te hebben. Mogelijk had de man ook drugs bij zich.

Vrouw (25) gearresteerd

Ook werd een 25-jarige vrouw, ook uit Oslo, gearresteerd. Ook zij is bekend bij de politie. De politie gaat op dit moment niet uit van een terreurdaad en is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht van het incident.