IS-leider Al-Baghdadi dood. Trump: 'De wereld is een stuk veiliger nu'

De Amerikaanse president Donald Trump heeft bekendgemaakt dat IS-leider Abu Bakr Al-Baghdadi is omgekomen bij een Amerikaanse militaire operatie in Syrië.

Volgens Trump zou ook een aantal medestanders van de IS-leider zijn gedood. Trump meldde dat Al-Baghdadi om het leven kwam, nadat hij een tunnel was ingevlucht. Trump: 'We hebben 's werelds grootste terroristische leider zijn verdiende loon gegeven. Abu Bakr al-Baghdadi is dood.' Amerikaanse media melden dat de aanval op Abu Bakr Al-Baghdadi door elitetroepen werd uitgevoerd in het noordwesten van Syrië ten noorden van de stad Idlib. De locatie zou 5 kilometer van de Turkse grens liggen. Dit meldt de NOS zondag.

Al-Baghdadi zou samen met drie kinderen een tunnel zijn ingevlucht. Honden van de Amerikaanse eenheden zouden hen daar zijn gevolgd. De IS-leider zou zich daarna 'in paniek' hebben opgeblazen, waarn de tunnel instortte. Trump: 'Hij stierf als een hond, hij stierf als een lafaard.' In zijn toespraak bedankte Trump Rusland, Turkije, Syrië en de Syrische Koerden. Trump: 'Rusland heeft ons geweldig behandeld. Irak was uitstekend.' De Syrische Koerden hebben volgens hem geholpen met informatie. Turkije was op de hoogte gesteld van de aanval.

Het Russische ministerie van Defensie zegt tegen het Russische staatspersbureau RIA "geen betrouwbare informatie" te hebben dat Baghdadi dood is. Dat bericht kwam na de persconferentie van Trump. Bondgenoten als Groot-Brittannië, Frankrijk en Israël hebben de Amerikaanse president gefeliciteerd. l

Reacties op de dood van Al-Baghdadi

Er kwamen veel reacite binnen op de dood van Al-Baghdadi. Verschillende regeringsleiders hebben de Verenigde Staten gefeliciteerd met het uitschakelen van Al-Baghdadi. De Britse premier Boris Johnson reageerde op Twitter: 'De dood van Baghdadi is een belangrijk moment in onze strijd tegen terrorisme, maar de strijd tegen het kwaad van IS is nog niet voorbij. We zullen blijven samenwerken met onze partners om voor eens en voor altijd een eind te maken aan de moorddadige, barbaarse activiteiten van IS.'

De Syrische Koerden van SDF noemen de operatie 'het resultaat van een nauwe samenwerking'. Leider Mazloum Abdi van de Syrische Koerden waarschuwt wel voor vergeldingsacties van IS. 'Slapende cellen zullen wraak zoeken voor Baghdadi’s dood.'

In een reactie op de dood van de leider IS zegt de Nederlandse minister van Defensie Ank Bijleveld dat 'de kop van de slang eraf is'. De strijd tegen IS gaat wel door, om 'terugkeer te voorkomen'. Blok, minister van Buitenlandse Zaken vindt dat de dood van Al-Baghdadi wel 'goed nieuws voor de vele slachtoffers van hun terreur, maar ook voor de veiligheid van Europa en Nederland.' Maar ook volgens Blok is de dreiging nog niet voorbij.

En dat laat Iran ook weten. De dood van Baghdadi betekent volgens de Iraanse minister van Informatie zeker niet het einde van IS en diens ideologie. 'Jullie hebben net je eigen creatie gedood, aldus de minister die de dood van Al-Baghdadi niet zo bijzonder vond.

Schrikbewind en aanslagen in Europa

Al-Baghdadi kwam in 2010 aan het hoofd te staan van de terreurgroep IS. Al-Baghdadi veroverde grote delen van Syrië en Irak. De organisatie voerde er een schrikbewind dat bestond uit martelingen, slavernij, verkrachtingen en massa-executies.

De IS-aanhanger voerden ook verschillende bloedige aanslagen uit in Europa. Ze eisten de aanslag op de Bataclan in Parijs op evenals de aanslag op het vliegveld van Zaventem.