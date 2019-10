Beveiliging WhatsApp niet in orde. Grootschalige spionage politici, diplomaten en journalisten.

Door een gat in de beveiliging van WhatsApp zijn in meerdere landen hoge regerings- en legerfunctionarissen bespioneerd.

Het zou gaan om 1400 mensen uit minstens 20 landen over de hele wereld. Waarschijnlijk is het zelfs mogelijk geweest om de telefoons over nemen. Bronnen rond het onderzoek dat gedaan wordt door WhatsApp hebben dit aan persbureau Reuters laten weten, zo schrijft De Telegraaf donderdag.

Functionarissen die getroffen zijn door de spionage komen onder meer uit de VS, Mexico, India, Pakistan, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten. Wie er achter de grote hack zit is nog niet duidelijk. Afgelopen dinsdag is WhatsApp een rechtszaak tegen het Israëlische software bedrijf NSO Group begonnen, zo schrijft de krant. Dit bedrijf zou de spionagesoftware hebben gemaakt die via WhatsApp op telefoons kan worden gezet. De software zou zijn gebruikt tegen journalisten, diplomaten, mensenrechtenactivisten, dissidenten en hoge regeringsfunctionarissen.