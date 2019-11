Nederlander (63) in kritieke toestand na val van binnenschip, Begische collega overleden

De Belg was daar samen met een collega ingevallen. Zijn 63-jarige Nederlandse collega is in kritieke toestand uit het water gehaald. Hij is gereanimeerd en naar een ziekenhuis overgebracht. Voor de Belg kwam alle hulp te laat. Het ongeval gebeurde in de buurt van Brugge. Dit meldt Nieuwsblad.be maandag.

Twee bemanningsleden van boord

De schipper van het Nederlandse binnenvaartschip Vivaldi merkte maandaogochtend rond 06.30 uur op dat twee van zijn bemanningsleden van boord waren verdwenen. Hij begon te zoeken en zag een van hen in het water liggen. De man lag tussen wal en schip. Duikers wisten hem op het droge te krijgen. De 63-jarige Nederlander werd ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. De hulpdiensten zochten ondertussen naar zijn collega. Even later werd de Belg gevonden. Helaas mocht hulp voor hem niet meer baten. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Nieuwsblad schrijft dat de twee mannen mogelijk samen op stap zijn geweest.