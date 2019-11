Hand van vermiste toerist gevonden in buik van haai

Ze kwamen de hand per toeval tegen toen ze op het eiland Réunion, dat voor de kust van Madegasker ligt, onderzoek deden op een haai. De wetenschapper voerden autopsies uit op vijf tijgerhaaien van meer dan drie meter lang. De dieren werden aan het begin van deze week gevangen en maakten deel uit van het onderzoek om het risico op haaien in de wateren van Réunion te verminderen. Dit melden de lokale media zoals www.francetvinfo.fr.

Lokale media schrijven dat het gaat om de hand van een 44-jarige Schotse man, die sinds zaterdag vermist werd. De Schot ging zaterdag snorkelen in de Lagune bij La Salinee, maar kwam niet meer terug. Zijn vrouw waarschuwden de hulpdiensten en er werd een zoektocht op touw gezet, zowel op zee als op het land. Haar man werd niet gevonden.

Aan de hand van een DNA-test kon de identiteit van de man worden vastgesteld. De lokale zender la1ere.francetvinfo.fr meldt dat de echtgenote van de man hem aan de hand van zijn trouwring kon identificeren. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd. Was de man het slachtoffer van een aanval van een haai terwijl hij nog leefde? Of is de haai opgedoken na een verdrinking?

Sinds 2011 zijn er 24 aanvallen geweest bij het eiland, waarvan er 11 dodelijk waren.