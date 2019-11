Zoon van oud-bondspresident Duitsland doodgestoken tijdens lezing in kliniek

In de Schlosspark kliniek, een privékliniek in Berlijn, stadsdeel Charlotteburg, is dinsdagavond de zoon de Duitse oud-president Richard von Weizäcker doodgestoken.

De 59-jarige Fritz von Weizäcker hield daar een lezing over leververvetting toen hij werd belaagd door een man uit het publiek. Dit meldt onder meer de Berliner Zeitung. Bij de lezing waren personeel van de kliniek en zo'n 15 tot 20 gasten aanwezig. Een 33-jarige politieagent die de lezing bijwoonde, probeerde nog tussen de steker en Von Weizäcker te komen. Daarbij raakte hij zwaargewond. Gealarmeerde hulpverleners hebben nog de geprobeerd om de professor te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Von Weizäcker stierf ter plaatse aan zijn verwondingen.

Dader geen bekende van de politie

De dader werd na de aanval door toehoorders van de lezing overmeesterd en vastgehouden tot hij kon worden overgedragen aan de politie. De verdachte zou een kale 57-jarige man zijn, gekleed in een donker donsjack, zo melden Bild.de en de Berliner Zeitung woensdagochtend op basis van politieinformatie. De man zou geen bekende van de politie zijn. Over zijn motief is nog niets bekend. Ook is niet bekend of het mogelijk om een psychiatrisch patiënt gaat.

De politie zoekt nog uit of Von Weizsäcker of zijn familie voorafgaand aan het incident bedreigingen hebben ontvangen. Von Weizsäcker laat een vrouw en drie kinderen achter. Zijn zus heeft op Instagram een foto van een kruis geplaatst, met de tekst "Zorg voor mijn broer".