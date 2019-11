Cel voor veroorzaken dodelijk verkeersongeluk in Renswoude

Een 26-jarige man uit Scherpenzeel is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk. Ook mag hij vier jaar niet autorijden. De man reed op 10 februari van dit jaar in Renswoude een vrouw aan, die later aan haar verwondingen overleed. Hij reed na het ongeluk door en meldde zich pas 17 dagen later bij de politie.

Ongeluk

De verdachte reed op zondagavond 10 februari vanuit Veenendaal naar zijn woonplaats Scherpenzeel. Hij was samen met een paar vrienden in een café geweest en had daar naar eigen zeggen ook drie tot vijf flesjes bier gedronken. Op de Dorpsstraat in Renswoude zag de man een overstekende vrouw op een zebrapad over het hoofd. In plaats van na de aanrijding te stoppen, reed hij door. Pas 17 dagen na het ongeluk meldde hij zich bij de politie. Toen was het 76-jarige slachtoffer al aan haar verwondingen overleden.

Onvoorzichtig en onoplettend

Volgens de rechtbank reed de verdachte als bestuurder van de auto aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend. Hij reed dan wel de toegestane 50 kilometer per uur, maar aangezien het regende en de weg waarop hij reed slecht verlicht was, had hij zijn rijgedrag aan moeten passen. De verdachte verklaarde bovendien dat hij zich bewust was van het feit dat het drukker was op straat. De kerk was net uit en mensen waren op weg naar huis. Daarbij komt dat de verdachte met alcohol op achter het stuur zat.

Straf

Verdachte heeft door zijn schuld een ongeval veroorzaakt waarbij het slachtoffer is overleden. Hij is daarna doorgereden en heeft zich niet gemeld. Om die reden is niet bekend hoeveel alcohol er in zijn bloed zat ten tijde van het ongeval. Dit gegeven weegt de rechtbank niet in het voordeel van verdachte mee. Daarnaast verleende de verdachte geen voorrang aan het slachtoffer, is hij doorgereden en bracht hij vlak na het ongeluk zijn auto naar de sloop. Met dat laatste hoopte hij sporen te vernietigen. Volgens de rechtbank heeft de verdachte hiermee bewust handelingen verricht om zijn straf te ontlopen. Gelet op dit alles, plus het feit dat de verdachte eerder is veroordeeld wegens rijden onder invloed, veroordeelt de rechtbank hem tot een gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk. Ook legt de rechtbank hem een rijontzegging op van vier jaar. Dit is gelijk aan de eis van de officier van justitie.