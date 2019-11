Twee doden bij steekpartij in Londen

Vrijdagmiddag zijn even voor 14.00 uur lokale tijd, meerdere mensen neergestoken in de buurt van de London Bridge. Dit meldt de politie in Engeland vrijdagmiddag.

Man door agent neergeschoten

'De politie kreeg om 13.58 uur een melding van de steekpartij in de buurt van London Bridge', aldus de politie. Medische hulpdiensten, waaronder officieren van de politie, kwamen ter plaatse om de slachtoffers te helpen. De politie heeft ter plaatse een man neergeschoten.

Antiterreur reactie politie

Hoeveel mensen er precies zijn neergestoken is nog niet duidelijk. Twee personen zijn om het leven gekomen. In dit vroege stadium zijn de omstandigheden met betrekking tot het steekincident onduidelijk. De politie zegt uit voorzorg te reageren op dit incident alsof het verband houdt met terreur.

Update 17.30 uur: Dader overleden, politie gaat uit van terreurdaad

De politie in Londen heeft in een verklaring bekendgemaakt dat de man die door gespecialiseerde gewapende officieren van de City of London Police is neergeschoten ter plaatse aan zijn verwondingen is overleden. De politie heeft inmiddels ook bekendgemaakt dat het om een terreurdaad ging.

Nep-bomgordel

De politie heeft ook bekendgemaakt dat de man een nep-bomgordel droeg. De politie een onderzoek gestart naar de achtergronden van deze terreurdaad.