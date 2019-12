Tram slaat op hol met bewusteloze bestuurder, passagiers moeten zelf de tram stoppen

In Duitsland in Bonn is in de nacht van zaterdag op zondag een tram 'op hol geslagen', nadat de bestuurder van de tram het bewustzijn had verloren. Dat meldt onder meer de General Anzeiger Bonn zondag.

De tram, lijn 66, reed zonder bestuurder met een snelheid van 80 km per uur acht haltes voorbij. Toen de passagiers zich afvroegen waarom de tram nergens stopte, ontdekten ze dat de bestuurder in zijn cabine bewusteloos was geraakt. Ze probeerden de spookrit te stoppen door aan de noodrem te trekken, maar die funktioneerde niet. Daarop ontstond paniek en belden de passagiers de politie.

Via het centrale bureau van de tramonderneming en de politie kregen de geschrokken passagiers de raad om de cabine open te breken en de tram zelf te stoppen. Dit kregen ze voor elkaar door het raam in de deur van de bestuurderscabine in te slaan. De onwelgeworden bestuurder drukte in de cabine namelijk met zijn hele gewicht de rijhendel in.

Noodrem werkte niet

Een woordvoerder van SWB Bus und Bahn laat weten dat de noodrem in zulke situaties als deze niet werkt. Die werkt alleen in de buurt van haltes als de tram langzaam rijdt. Voor als bijvoorbeeld iemand op de rails is gevallen. Op langere stukken van de route en bijvoorbeeld in tunnels werkt de noodrem niet. Dit is om misbruik te voorkomen. Bij calamiteiten loopt de noodrem daarom altijd via de bestuurder. Als er aan de noodrem getrokken wordt, krijgt de bestuurder een signaal. Dan kan hij kijken waarom de passiers de tram willen laten stoppen en daar vervolgens gehoor aan geven. Maar in dit geval werkte die procedure uiteraard niet.

Geen gewonden

Nu konden de passagiers nadat zij de cabine open hadden gebroken, de tram bij de halte Adelheidstraat zelf tot stilstand brengen, dank zij telefonische instructies. Ondanks de hachelijke situatie raakte niemand gewond. De 47-jarige trambestuurder werd eerst ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld en voor verdere behandeling naar een ziekenhuis overgebracht