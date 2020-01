Bosbranden Australië vormen gezondheidsrisico's

Ook vandaag werden inwoners van verschillende steden van de deelstaat Victoria gevraagd te vertrekken in verband met het oplaaiende vuur.

Noodtoestand

Eerder vandaag werd in New South Wales opnieuw de noodtoestand uitgeroepen. Dat was in december ook al het geval. Ook andere regio's kampen met brandhaarden.

NASA

Op beelden van NASA is goed te zien hoe groot gebied momenteel wordt getroffen. Op de pagina met brandupdates van van New South Wales Rural Fire Service zijn er bijna 1,5 miljoen hectare die momenteel in brand staan. Dat is 3,67 miljoen hectare die alleen in New South Wales blijft branden. Nederland past daar meerdere malen in.

Reisadvies

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft vandaag het reisadvies voor een groot gebied in het oosten van Australië aangepast. Het raadt aan om alleen naar de deelstaat New South Wales te reizen als dat noodzakelijk is.

Droogte

Voorlopig wordt er geen regen verwacht en stijgt het kwik in New South Wales opnieuw tot boven de veertig graden. De noodtoestand blijft dan ook tot zeker 9 januari van kracht.

Premier uitgescholden

Veel Australiërs hebben kritiek op de manier waarop premier Morrison omgaat met de branden. Dat begon al een aantal weken geleden, omdat hij op vakantie ging terwijl zijn land werd geteisterd door de bosbranden.