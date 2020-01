Aantal ziektegevallen in China door mysterieus longvirus nu al op 200

Het virus is nu ook in de hoofstad Peking vastgesteld en verspreidt zich steeds verder. Inmiddels is bevestigd dat er meer dan 200 mensen longontsteking hebben gekregen door het virus. De autoriteiten meldden vrijdag nog dat het er 59 waren. Van de 198 patiënten in Wuhan zijn er drie overleden en 25 genezen. Dit meldt de NOS mmandag.

Variant

Het virus is een nieuwe variant van het zogeheten Coronavirus en is verwant aan het SARS- en MERS-virus. Er is nog niet zo veel bekend over het virus. Ook nog niet duidelijk of het virus van mens op mens wordt overgedragen. De vroege symptomen komen overeen met verkoudheid.

Virus ook in Japan en Thailand

De eerste paar weken dook het alleen op bij mensen die werkten op een markt in de miljoenenstad Wuhan waar vissen, vogels en andere dieren werden verkocht. Inmiddels is het ook op andere plekken opgedoken in het land, maar ook in Thailand en Japan. Daarnaast meldde Zuid-Korea vanmorgen zijn eerste geval: een reiziger uit Wuhan. Het gaat volgens de Zuid-Koreaanse gezondheidsdienst om een 35- jarige Chinese vrouw. Ze bleek zondag op het vliegveld van Incheon koorts en ademhalingsproblemen te hebben en is onder quarantaine geplaatst, meldt persbureau Yonhap.