Na bosbranden en overstromingen waarschuwen experts in Australië voor verhoogde activiteit dodelijke spinnen

Na de extreme bosbranden, overstromingen en hagel in Australië waarschuwen experts in Sommersby nu om uit te kijken voor dodelijke trechterspinnen.

Het Australische Reptielen Park waarschuwt dat trechterspinnen zich altijd al thuis voelden in de vochtige bossen aan de oostkost van Australië, maar dat door de extreme weersomstandigheden van de afgelopen tijd ze nu een verhoogde activiteit zullen laten zien.

In video op Facebook vertelt woordvoerder Daniel Rumsey van het park: 'Vanwege de regen en nu weer hitte zien we dat de trechterspinnen wat meer gaan bewegen, vooral de mannetjes gaan op zoek naar een vrouwtje. Trechterspinnen zijn een van de gevaarlijkste spinnen ter wereld. We moeten dit zeer serieus nemen.'

Normaal worden deze spinnen al eerder in het seizoen actief, maar omdat het zo droog was, komen ze nu massaal naar buiten. Door de recente regen kruipen ze via de grond of via het dak naar binnen. Een beet van deze spin kan dodelijk zijn.

In het weer van de afgelopen tijd kon de trechterspin goed gedijen. Het Reptielen Park vraagt mensen om, als het veilig kan, de spinnen te vangen en ze naar hen toe te brengen. Het park gebruikt het gif voor hun antigifprogramma. Woordvoerder Daniel Rumsey vertelt dat ze daar al jarenlang ervaring mee heeft en het antigif al honderden mensenlevens heeft gered.