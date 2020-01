Dodental door coronavirus loopt verder op, Mongolië sluit alle grenzen met China

Het aantal besmettingen is met 769 nieuwe meldingen gestegen naar 2744. In andere landen zoals de VS, Frankrijken Japan zijn nogeens ongeveer 50 mensen besmet.

Mongolië sluit grenzen met China

Het virus heeft een ongekende chaos veroorzaakt in de Chinese stad Wuhan. Op beelden zijn onder meer zieke mensen te zien die bewusteloos op straat liggen. Vanwege de uitbraak heeft buurland Mongolië besloten om per direct de grenzen met China te sluiten. Op deze manier wil Mongolië proberen het virus buiten de deur te houden. Er zijn nog geen besmettingen in Mongolië. De regering van Mongolië sluit tot 2 maart ook alle onderwijsinstellingen in het land.

Stad Wuhan afgesloten

Om verdere verspreiding van de ziekte tegen te gaan is de stad Wuhan afgesloten. Ook andere steden in China hebben strenge maatregelen genomen om het virus te stoppen. Met speciale vluchten hebben landen als de VS en Frankrijk staatsburgers uit de stad gehaald.

In China is de vakantieperiode rond het Chinees Nieuwjaar verlengd tot 3 februari. De regering roept mensen op zo min mogelijk te reizen om de kans te verkleinen dat het virus zich verder verspreidt.

Deskundigen adviseren minister Bruins over mogelijke maatregelen Nederland

In Nederland adviseren deskundigen minister Bruno Bruins van Medische Zorg vandaag over mogelijke maatregelen.

Het zogeheten Outbreak Management Team (OMT) van gezondheidsinstituut RIVM is voor het weekend aan de slag gegaan. Dat team kwam bijvoorbeeld ook bijeen na het uitbreken van de Mexicaanse griep.

De kans dat het coronavirus naar Nederland komt is heel reëel, zegt het RIVM.