Man (70) neergestoken in Londense moskee

In een moskee in Londen is donderdagmiddag een man (70) neergestoken. Dit meldt de politie donderdag.

Moskee

De politie kreeg om 15.10 uur de melding van het steekincident in de moskee bij Regents Park. Agenten kwamen samen met ambulancemedewerkers naar de moskee waar zij het gewonde 70-jarige slachtoffer aantroffen.

Niet levensbedreigend

Het slachtoffer kreeg van het ambulancepersoneel medische hulp en werd

vervolgens per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is beoordeeld als niet levensbedreigend.

Verdachte aangehouden

De politie heeft een 29-jarige man die ook in de moskee aanwezig was gearresteerd op verdenking van poging tot moord. Hij is in hechtenis genomen op een centraal politiebureau in Londen. De politie is een onderzoek gestart maar gaat er op dit moment niet vanuit dat het hier om terreur gaat.