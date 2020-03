TGV in Frankrijk ontspoord, 21 gewonden waaronder één ernstig

Donderdagochtend is in Frankrijk een TGV ontspoord. Bij het ongeval raakten 21 personen gewond waarvan één, de machinist, ernstig. Dit melden de Franse media donderdag.

'Modderstroom'

Het ongeluk gebeurde rond 07.45 uur toen de TGV, die onderweg was van Straatsburg naar Parijs, de dorpjes Ingenheim en Saessolsheim passeerde. Door waarschijnlijk een modderstroom die op het spoor terecht zou zijn gekomen raakte het voorste treindeel van de rails en belandde op het naastgelegen tegenoverliggende spoor.

Treinmachinist

De treinmachinist, die zwaargewond raakte, is door hulpverleners uit het treinstel gehaald en per helikopter naar het ziekenhuis overgebracht. Twintig andere personen in de trein raakten gewond. In de trein zaten ongeveer 300 passagiers. Zij zijn allemaal uit de trein geëvacueerd. Het treinverkeer op het betreffende spoor en op het tegenoverliggende spoor is voorlopig gestremd.