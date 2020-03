Diefstallen uit rijdende vrachtwagens, Roemeense 'stuntroversbende' opgepakt

Maandag heeft de Roemeense politie, na de intensieve samenwerking binnen in een joint investigation team, een rondtrekkende dadergroep van zo'n veertig criminelen opgepakt in Boekarest. 'Deze bende van mobiele bandieten pleegde op de Europese snelwegen tientallen diefstallen in rijdende vrachtwagens', zo meldt de politie dinsdag.

15 vrachtwagens in Nederland

'Deze methode gebruikten zij ook bij minstens vijftien rijdende vrachtwagens in Nederland. De geschatte waarde van de gestolen goederen is omstreeks 10 miljoen euro', aldus de politie. Zevenhonderd Roemeense politieagenten deden mee aan in totaal 73 doorzoekingen. Daarbij namen zij waardevolle goederen zoals auto’s, geld, elektronica en juwelen in beslag.

Roemeense methode

Om de diefstallen in gang te zetten, reden de criminelen dicht op de geselecteerde vrachtwagens. Vervolgens klommen zij op de motorkap van hun eigen auto en forceerden zij de sloten op de achterdeuren. Staand op hun motorkap stopten ze de lading weer in hun eigen auto en reden ze de nietsvermoedende vrachtwagenchauffeur voorbij. Deze 'Roemeense methode' of 'Romanian roll over' vormt, naast voor de uitvoerders, ook een groot risico voor de andere auto's die op dat moment op de snelweg rijden.

Start van het onderzoek

De Landelijke Eenheid draaide in 2017 een onderzoek naar een dergelijke diefstal van smartphones op de A73 bij Horst. Op dat moment was er al contact met de Roemeense politie. Medewerkers van de Dienst Infrastructuur reisden naar Roemenië af om de samenwerking uit te breiden. Later kwamen de Roemenen ook naar Nederland. Deze samenwerking leidde bij de zaak op de A73 direct tot succes. De Roemenen gaven namelijk cruciale informatie, waarna de verdachten gelokaliseerd konden worden. Daardoor konden, voor het eerst in Europa, vijf verdachten van deze bende worden aangehouden. Dit warme contact leidde uiteindelijk ook tot deze actiedag, waarbij voor de eerste keer mobiele bandieten in het thuisland zijn opgepakt.

Hoge straffen

Op lidmaatschap van een criminele organisatie staat in Roemenië een gevangenisstraf van meer dan tien jaar. Bij de actie waren op uitnodiging van Roemenië enkele collega’s van de Dienst Infrastructuur aanwezig. Zij hopen dat bij de doorzoekingen nog informatie wordt aangetroffen die gelinkt kan worden aan onopgeloste zaken in Nederland.

Joint investigation team

Een joint investigation team (JIT) is een tijdelijk justitieel onderzoeksteam dat zich met een grensoverschrijdende zaak bezighoudt. Het doel van het JIT was naast de inbeslagnames ook de aanhouding van de hele bende in Roemenië. De betrokken landen, onder andere Nederland, Frankrijk en Finland, voorzagen Roemenië van hun informatie.