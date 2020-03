Overtreders corona-richtlijnen in België massaal op de bon

Onze zuiderburen hebben in de strijd tegen het coronavirus verder gaande maatregelen aan hun inwoners opgelegd en zelfs de politie opdracht gegeven om overtreders te beboeten. Dit leidde zaterdag al tot meer dan 100 overtredingen. In België zijn alle winkels en cafés gesloten met uitzondering van supermarkten.

Zo werd volgens de Standaard een cafébaas in Hooglede voor de tweede keer betrapt op overtreding van handelszaken. In Antwerpen werd een veertigtal personen op de bon geslingerd omdat zij op een feestje waren. Ook burgers die geen geldige reden hebben om zich te verplaatsen, worden zonder pardon op de bon geslingerd.

In Borghout gingen 23 jongeren tussen de 17 en 25 jaar op de bon omdat zij zich hadden verzameld. Ook in Antwerpen gingen vijf personen op de bon omdat zij een feestje hadden georganiseerd in een achterkamer van een café