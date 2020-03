Afsluitingen kleine grensovergangen België

Om sluipverkeer te voorkomen, zijn of worden kleinere toegangswegen naar België volledig afgesloten. Dit omdat de regering geen onnodige verplaatsingen wil in haar land.

Hoor je bij de groep die met een werkgeversverklaring de grens over mag? Dan kan het zijn dat je niet meer op alle plekken door kunt en moet omrijden. Rijdt via de grote wegen zoals bijvoorbeeld de Maastrichtersteenweg in Maastricht, via de autoweg A76 of de brug tussen Roosteren en Maaseik. Ook hier wordt streng gecontroleerd.