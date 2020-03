FNV en Transavia bereiken corona-akkoord

Het grond- en cabinepersoneel van Transavia heeft zijn verantwoordelijkheid genomen om het bedrijf door een moeilijke periode heen te helpen. Ze stemden massaal in met het corona-akkoord dat vakbond FNV met het in problemen geraakte Transavia heeft gesloten.

‘Werknemers zien tijdelijk af van hun winstuitkering over het jaar 2019 en zullen vakantiedagen inzetten, in ruil voor baangarantie én inkomenszekerheid voor een periode van 3 tot 6 maanden’, zegt Birte Nelen, cao-onderhandelaar namens het grondpersoneel. ‘Dit pakket aan noodmaatregelen geldt zowel voor werknemers in vaste dienst als met een tijdelijk contract. Ze worden volledig doorbetaald door Transavia, die een beroep doet op een tegemoetkoming in de loonkosten, via het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid.’

Aan de grond

Vanaf vandaag zal Transavia als gevolg van het coronavirus tijdelijk geen reguliere vluchten meer uitvoeren. Alle vliegtuigen staan aan de grond en worden alleen ingezet om gestrande passagiers in het buitenland op te halen. ‘Crisisafspraken met de vakbonden waren noodzakelijk’, zegt David van de Geer, cao-onderhandelaar namens het cabinepersoneel. ‘Transavia is in ongekend korte tijd in de problemen gekomen. Het landelijke Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid, dat vorige week werd gepresenteerd door het kabinet, maakt het tussen de FNV en Transavia gesloten corona-akkoord mogelijk. Wij hebben als FNV-onderhandelaars snel en zorgvuldig gehandeld in het belang van alle werknemers bij Transavia, er was geen tijd te verliezen.’

Ook inkomenszekerheid voor flexibele krachten

In tegenstelling tot moederbedrijf KLM, dat gebruik maakt van dezelfde regeling, heeft Transavia zich direct gecommitteerd om ook werknemers met tijdelijke contracten in dienst te houden en volledig door te betalen. Er zal geen enkel tijdelijk contract om bedrijfseconomische redenen worden beëindigd. Nelen: ‘Direct na het sluiten van het akkoord kregen de vliegtuigtechnici te horen dat de komende 3 maanden alle aflopende contracten voor bepaalde tijd op de gebruikelijke manier worden verlengd. Werknemers krijgen op grond van de cao een contractverlenging voor bepaalde of onbepaalde tijd. Transavia houdt zich hiermee exact aan de voorwaarden van het landelijke noodfonds. Gek genoeg heeft KLM nog niet bevestigd aan FNV dat zij alle tijdelijke contracten zullen verlengen.’

Samen de schouders eronder

Het corona-akkoord is gesloten door alle vakbonden voor het grond-, cabine- en cockpitpersoneel bij Transavia. Het is nu wachten op de uitslag van de andere ledenraadplegingen. Bij FNV stemde maar liefst 100 procent van het grondpersoneel voor het akkoord en 98 procent van het cabinepersoneel. ‘Dit laat een enorme saamhorigheid zien onder de werknemers, die allen hun schouders eronder zetten om Transavia door deze tijdelijke crisis heen te loodsen’, zegt Van de Geer.