Aangiften tegen marineofficier

Bronnen melden aan De Telegraaf dat de man vorige week vrijdag tijdens een borrel de fout was ingegaan. Hij zou een mannelijke collega over de rug en hierna over zijn billen hebben geaaid. Dit in aanwezigheid van enkele getuigen.

Diezelfde bronnen kwamen eerder al met het nieuws dat er aangiften waren gedaan tegen de officier. De Marechaussee bevestigd de aangiften en doen verder geen mededelingen.