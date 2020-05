'Na corona-pandemie volgt ernstige armoede en honger'

Terwijl veel Nederlanders zich druk maken of ze deze zomer nog wel in het buitenland op vakantie kunnen, dreigt er zich in Zuid-Afrika en Colombia een heuse ramp te gaan afspelen.

Volgens de COVID-19-pandemie zullen tegen het einde van het jaar meer dan een kwart van de miljard mensen acute honger lijden, dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Wereldvoedselprogramma (WFP).

De meest recente cijfers geven aan dat het leven en levensonderhoud van 265 miljoen mensen in lage- en middeninkomenslanden ernstig zullen worden bedreigd, tenzij er snel actie wordt ondernomen om de pandemie te bestrijden, tegen een huidige 135 miljoen.

Dat is bijna het dubbele van het onlangs gepubliceerde Global Report on Food Crises 2020 , dat schat dat 135 miljoen mensen in 55 landen momenteel acute honger lijden als gevolg van voornamelijk conflicten, de gevolgen van klimaatverandering en economische crises. Dat rapport is opgesteld vóór de opkomst van COVID-19 als pandemie, en de contrasterende cijfers geven een verrassend inzicht in het vernietigende potentieel van dit virus.

De bezorgdheid is het grootst voor mensen in landen in Afrika en het Midden-Oosten, aangezien het virus levens en bestaansmiddelen bedreigt, samen met de handelsnetwerken waar ze op vertrouwen om te overleven.

"Deze nieuwe prognoses tonen de omvang van de catastrofe waarmee we worden geconfronteerd", waarschuwde WFP-hoofdeconoom Arif Husain. 'We moeten ervoor zorgen dat tientallen miljoenen mensen die al op de rand van de hongerdood staan, niet bezwijken onder dit virus of de economische gevolgen ervan in termen van verlies van banen en inkomens.

'Net als in ontwikkelde landen doen regeringen er alles aan om hun volk te helpen. We moeten hetzelfde doen voor tientallen miljoenen mensen. ”

Vraag om miljoenen

WFP heeft verzocht om 350 miljoen dollar als onderdeel van een oproep in het kader van het Global Humanitarian Response Plan aan COVID-19, om gemeenschappelijke diensten te verlenen, waaronder samenwerking met humanitaire en andere partners om gezondheidsvoorzieningen zoals ventilatoren en beschermende uitrusting naar landen te brengen.

Het bredere werkplan voor 2020 kost ten minste 12 miljard dollar, een cijfer dat gemakkelijk kan stijgen afhankelijk van de gevolgen van de pandemie voor hongerige mensen. Een totaal van US $ 1,9 miljard van dit geld is nu nodig om voedsel dichter bij de meest behoeftige mensen te plaatsen en terwijl de toeleveringsketens nog werken. "Hoe meer we wachten, hoe meer verstoring er is in de toeleveringsketens, hoe duurder het zowel economisch als in verloren levens zou zijn", voegt Husain toe.