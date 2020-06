Handlanger van Ridouan T. opgepakt in Dubai

Bij een geheime operatie van de politie in Dubai is een belangrijke handlanger van Ridouan T. opgepakt. Dit meldt het Openbaar Ministerie van Dubai zondag.

Amir Faten M.

'Het gaat om Amir Faten M. die de Deense Nationaliteit heeft', zo laat het OM zondag weten. M. werd al afgelopen woensdagavond gearresteerd maar het OM heeft het nieuws vandaag pas naar buiten gebracht.

Ridouan T.

Volgens het OM in Dubai is M. de leider van één van de gevaarlijkste internationale misdaadorganisaties waar ook Ridouan T. deel van uit zou maken. Volgens de veiligheidsdiensten van Dubai zou M. zich al sinds 2018 schuilhouden in Dubai.