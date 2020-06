Aanhouding in onderzoek dood man uit Zwaag

In het onderzoek naar het overlijden van een 52-jarige man in Zwaag, heeft de politie dinsdagavond 9 juni voor de tweede maal een 62-jarige inwoonster van de gemeente Hoorn aangehouden. De vrouw werd eerder aangehouden, maar toen na verhoor heengezonden. Inmiddels zijn er nieuwe aanwijzingen die een aanhouding rechtvaardigen. De vrouw is in verzekering gesteld.